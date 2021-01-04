ضابط إيقاع «الفهود» يغيب بـ «القياسية 65»

مراد المصري (دبي)

نجح حسن إبراهيم في ضبط إيقاع وسط الوصل، منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي، من خلال أدائه المتميز الذي جعله ينال ثقة جميع المدربين الذين تعاقبوا على قيادة «الفهود»، بمشاركته في 990 دقيقة كاملة تمثل 11 مباراة، وفي الوقت نفسه يعتبر متخصصاً في الحصول على البطاقات الملونة، بحكم قيامه بالمساندة الدفاعية.

ونال حسن إبراهيم البطاقة السادسة أمام شباب الأهلي، مما يعني غيابه للمرة الثانية هذا الموسم، بسبب تراكم الإنذارات، ولن يشارك في لقاء الظفرة في «الجولة 13».

ويعتبر حسن إبراهيم من أصحاب الأرقام القياسية في الحصول على البطاقات الملونة، بعدما رفع رصيده إلى 65 بطاقة في الدوري، بواقع 58 إنذاراً و7 بطاقات حمراء، ومع احتساب مشاركاته في كأس الخليج العربي ودوري الرديف سابقاً، يصل العدد إلى 104 بطاقات، بواقع 92 إنذاراً و12 حمراء. وينضم اللاعب إلى قائمة غيابات «الفهود» في الدوري، لكنه يخوض مباراة الشارقة يوم الجمعة المقبل، في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، ويحمل إنذاراً في رصيده بالبطولة حتى الآن.