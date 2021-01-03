«الإمبراطور» يحرم «الفرسان» وصافة «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

حرم الوصل مضيفه شباب الأهلي، من استعادة وصافة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بالفوز عليه بهدف بدر ناصر خميس، من رأسية في الدقيقة 5، وتجمد رصيد «الفرسان» الذي أهدر ضربتي جزاء خلال المباراة عند 23 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع، مقابل 17 نقطة لـ «الإمبراطور» الذي ارتقى إلى المركز السادس.

وشهدت بقية مباريات ختام الجولة ذاتها، نجاح الوحدة في قلب تأخره أمام ضيفه النصر، بهدف عبدالعزيز داوود في الدقيقة 3، إلى الفوز 2-1، بفضل «ثنائية» عبدالله المنهالي في الدقيقة 26، وروبين أمارال في الدقيقة 71، بدوره تفوق بني ياس على الظفرة صاحب المركز الأخير 2-0.