منتخبنا يدشن استعداداته لتصفيات المونديال

دبي (الاتحاد)

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، معسكره الداخلي في دبي، ضمن استعداداته للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، والتي تنطلق في مارس المقبل.

وأدى «الأبيض» تدريبيه الأول، بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، بمشاركة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمعسكر الحالي، وهم: خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، محمد برغش، سالم راشد، خليفة الحمادي، شاهين عبدالرحمن، حسن المحرمي، وليد عباس، محمود خميس، يوسف جابر، ماجد سرور، ماجد حسن، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، خليل الحمادي، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، علي صالح، كايو كانيدو، علي مبخوت، سبيستيان تيجالي وزايد العامري.

شهد التدريب يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات، وعادل عبدالعزيز عضو لجنة المنتخبات.

وعقد مارفيك اجتماعاً مع اللاعبين، قبل انطلاق التدريب، وطالبهم بضرورة الاستعداد الأمثل للتصفيات، ومضاعفة الجهد، خلال التدريبات، مؤكداً ثقته الكاملة بالعناصر الذين وقع عليهم الاختيار، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة سبق أن عمل معها خلال الفترة الماضية، وأن العناصر المنضمة حديثاً ستشكل إضافة حقيقية للمنتخب.

وقدم مارفيك شرحاً وافياً للاعبين عن برنامج المعسكر الحالي الذي يستمر حتى 12 يناير الجاري، وتتخلله مباراة ودية أمام العراق، إلى جانب طريقة وأسلوب اللعب التي يتبعها خلال المباريات.

وأكد محمد عبيد حماد مشرف المنتخب، أن المعسكر الحالي يُمثل أهمية قصوى، لأنه الأول في عهد مارفيك الذي عاد إلى تدريب «الأبيض» مجدداً، وأنه الأطول من حيث الفترة، خاصة أن التجمعات المقبلة قصيرة، حتى موعد مباراة ماليزيا بالإمارات يوم 25 مارس.

وقال حماد: إن اللاعبين الذين تم اختيارهم لهذا المعسكر يعتبرون الأبرز، من خلال المستوى الذي ظهروا به في مباريات دوري الخليج العربي، ومعرفة الجهاز الفني بقدراتهم، إلى جانب جاهزيتهم الفنية والبدنية.