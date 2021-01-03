ريو فرديناند: كين «سمكة» وسط دفاع المنافسين!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى المدافع الإنجليزي المخضرم ريو فرديناند لاعب ماشستر يونايتد السابق، إعجابه الشديد بمواطنه هاري كين لاعب توتنهام ومنتخب إنجلترا، ووصفه بأنه لاعب من طراز خاص، وقارنه باثنين من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي «البريميرليج» السابقين، واين روني وتيري هنري، من حيث القدرة الفائقة على تسجيل الأهداف، وصناعة التمريرات الحاسمة لزملائه.

وأضاف فرديناد في تصريحات نقلها موقع «ياهو سبورت»: كين يصنع ثنائياً رائعاً مع الكوري الجنوبي سون، ويتبادلان معاً تسجيل الأهداف، وصناعتها مع «السبيرز».

وقال: إنه يشبه «السمكة» وسط دفاعات المنافسين، ويجيد اللعب وظهره لمرمى المنافس، وينجح دائماً في نقل الملعب، لصنع العديد من الفرص لزملائه، ويكون خطيراً للغاية في منطقة الجزاء، على غرار ما كان يفعله واين روني مع «الشياطين الحمر» الذي كان أيضاً متنوعاً في لعبه، ويختار الحل الأمثل، إما بالتسديد مباشرة على المرمى، أو التمرير لزميل في وضع أفضل.

وأضاف: كين صنع 21 تمريرة حاسمة هذا الموسم، وهي حصيلة يمكن مقارنتها، بما كان يقدمه الفرنسي تيري هنري مع «مدفعجية» أرسنال، إنهما نفس النوعية والفئة من اللاعبين الذين يفعلون كل شيء في الجانب الهجومي. وقال: كين لاعب كرة قدم رائع، ومهاري، وذكي، لا يبخل بجهده على فريقه، ونجم يتمنى المرء أن يراه دائماً في أفضل «فورمة» من أجل مصلحة إنجلترا كلها وليس ناديه فقط.