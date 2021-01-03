أوين يشكك في قدرة «الشياطين» للفوز بـ «البريميرليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

شكك النجم الإنجليزي المعتزل مايكل أوين الذي لعب لليفربول ومانشستر يونايتد، في إمكانية فوز «الشياطين الحمر» ببطولة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» هذا الموسم، رغم الانتصارات المتتالية التي حققها الفريق، ووضعته على قمة الترتيب مع «الريدز».

وقال أوين «41 عاماً» الحاصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2001، في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: أعتقد أن «اليونايتد سيواجه صعوبة كبيرة في الفوز باللقب.

وأضاف: «الشياطين الحمر» لم يتسلح بعد بكل الأسلحة التي تجعل بمقدوره منافسة ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب، والفريق لا يملك الخبرة الكافية أو الدكة القوية، ومشكلته أن مستوى لاعبيه غير ثابت في بعض المباريات، كما أنه يفوز بصعوبة بالغة في بعضها الآخر.

وبسؤال أوين عن النجم البرتغالي برونو فيرنانديز تحديداً، وما يمثله من قيمة إبداعية كبيرة في وسط الملعب، وقدرته على صنع الفارق، في معظم مباريات الفريق، قال: حتى في وجود هذا اللاعب، لا أعتقد أنه بمقدوره «اليونايتد» منافسة ليفربول ومانشستر سيتي في «البريميرليج»، ولا منافسة الكبار في المسابقات الأوروبية.

ورغم ذلك، اعترف أوين بأن «اليونايتد» من أفضل الفرق التي تلعب على الهجمة المرتدة، ويسبب مشكلات كبيرة للمنافسين.

وتساءل قائلاً: يشارك ليفربول الصدارة حالياً، ولكن هل هو فريق مقاتل مثل «الريدز» أو «السيتي»؟! أعتقد أنه يتأخر قليلاً عن هذين الفريقين، ولهذا سيكون من الصعب أن يفوز بالدوري هذا الموسم، ولكن بالطريقة التي يلعب بها، كل شيء ممكن!