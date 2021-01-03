«كايت سيرف» يرسم أولى لوحات «بحر دبي»

دبي (الاتحاد)

يدشن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنشطته وفعالياته في العام الجديد، يومي الجمعة والسبت المقبلين، مع انطلاق الجولة الأولى لبطولة دبي المفتوحة «كايت سيرف»، وتقام في شاطئ نسناس في جميرا.

وتعد الجولة الأولى واحدة من 3 مراحل ينظمها النادي، موسم 2020-2021، في إطار اهتمامه الكبير بهذه الرياضة، وضمن إستراتيجية التعاون مع لجنة الإمارات لـ «الكايت سيرف»، والتزحلق على الماء برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان.

وتجمع البطولة نخبة من محبي الرياضة المحترفين والهواة من داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى نجوم منتخبنا الوطني، يتنافسون على ألقاب فئات هايدروفويل وتوين تيب وفري ستايل.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن النادي يسعده الترحيب بمحبي وعشاق رياضة كايت سيرف، في بطولة دبي المفتوحة، والتي تشمل هذا العام 3 محطات، تبدأ الأولى نهاية الأسبوع المقبل، يليها مباشرة بعد أسبوع الجولة الثانية، فيما يكون مسك الختام في مارس المقبل مع الجولة الثالثة.

وثمن محمد عبدالله حارب التعاون القائم بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ولجنة الإمارات للكايت سيرف، والتزحلق على الماء، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، والذي يستمر للموسم الثالث على التوالي منذ عودة البطولة إلى «روزنامة» النادي موسم 2017-2018، علماً أن النادي كان السباق لاحتضان أول بطولة عام 2005.

وأضاف: الحدث المرتقب يعد فعالية متميزة، لأنها تجمع ما يزيد على 80 متسابقاً ومتسابقة، من أكثر من 30 دولة من المقيمين والزائرين المحترفين والهواة، إضافة إلى نجوم منتخبنا، حيث يتنافسون في أجواء رائعة في أجمل شتاء في العالم.