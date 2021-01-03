«الظفرة» يسيطر على ألقاب جير شاهين فرخ في الصيد بالصقور

دبي (الاتحاد)

وسط أجواء تنافسية قوية، انطلقت بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حتى 16 يناير الجاري في منطقة الروية، بمشاركة نخبة الصقارين الباحثين عن حصد التفوق، بواسطة أفضل وأقوى الصقور في مختلف الأشواط والفئات المتنوعة.

جاءت انطلاقة البطولة مع أشواط الشيوخ لفئة جير شاهين التي تفوق فيها فريقا «أف 3» و«الظفرة»، مع حضور بارز من فريق «أم 7».

وحقق الظفرة المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ رمز، بواسطة الطير «أس 81»، وفي شوط جير شاهين جرناس رمز، حقق «أف 3» المركز الأول، وسيطر فريق الظفرة على المراكز الثلاثة الأولى في شوط جير شاهين فرخ رئيسي.

أما في شوط جير شاهين جرناس رئيسي، فنال «أف 3» المركز الأول، ونال فريق «أم 7» المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ نقدي.

وتقدم عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالشكر إلى مقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، موضحاً أن بلوغ البطولة عامها الـ19 بهذا التطور والنجاح البارز، إنما تحقق بفضل رؤية سموه وتوجيهاته بحفظ التراث وتوثيقه ونقله إلى الأجيال الصاعدة.

وتمنى ابن دلموك الذي تواجد في موقع البطولة للاطلاع على سير العمل والمنافسات فور انطلاق المسابقات، التوفيق لجميع المشاركين مع السعي لتوفير كافة المقومات اللازمة لهم، وقال: نحن سعداء لما وصلت له البطولة من تطور في طريقة احتساب النتائج وعملية المشاركة والمنافسات، مع سعينا دائماً لتحقيق المساواة بالفرص بين المشاركين، ونعتز بما تحقق مقارنة بكيف بدأنا في اليوم الأول قبل سنوات طويلة.