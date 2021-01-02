سون.. 100 هدف مع توتنهام

لندن (أ ف ب)

استعاد توتنهام نغمة الانتصارات، بفوزه الثمين والأول في 5 مباريات على ضيفه ليدز يونايتد 3 - صفر، أمس، في المرحلة السابعة عشرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم، والتي تشهد اليوم مباراة مهمة بين تشيلسي مع مانشستر سيتي.

ويدين توتنهام بفوزه إلى ثنائيه الهجومي الضارب قائده هاري كين الذي افتتح التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 29، والكوري الجنوبي سون هيونج-مين الذي أضاف الثاني بعد تمريرة حاسمة من كين في الدقيقة 43، فيما سجل المدافع البلجيكي طوبي ألدرفيريلد الثالث بضربة رأسية في الدقيقة 50.

ورفع سون غلته إلى 100 هدف مع توتنهام في مختلف المسابقات وإلى 12 هدفاً في الدوري هذا الموسم، وانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر، وكين إلى 10 أهداف هذا الموسم وإلى 169 هدفاً في مختلف المسابقات مع فريقه منذ بدايته معه في سبتمبر 2015.

وعن دخوله نادي المائة، قال سون «إنه إنجاز رائع وكبير، لا أملك الكلمات المناسبة للحديث عنه، لكن الفضل يعود إلى زملائي والجمهور، وأنا فخور وسعيد ببدء السنة الجديدة بتسجيل الهدف المائة مع فريقي».