برونو وكايكي.. «أول فرحة»

معتصم عبدالله (دبي)

صنع الثنائي البرازيلي برونو أوليفيرا مهاجم الجزيرة وكايكي جيسوس مهاجم النصر نجومية «البدلاء»، بعدما أسهما في تحويل تأخر فريقيهما أمام العين والوحدة في قمتي «الجولة 12» إلى تعادل «إيجابي» بنتيجة 2-2.

واحتفل الثنائي البرازيلي بـ «باكورة» أهدافهما، في دوري الخليج العربي، بعدما نجح «البديل» برونو أوليفيرا بعد دخول بديلاً لعبدالله إدريس في الدقيقة 56، في تسجيل هدف تقليص الفارق لفريقه أمام مضيفه العين في الدقيقة 60، قبل أن يضيف خلفان مبارك هدف التعادل بعد دقيقتين فقط، ويسهم بشكل فعال في تحويل تأخر «فخر أبوظبي» بهدفين في الشوط الأول إلى تعادل 2-2، ليبقى في المركز الثاني في الترتيب العام، رغم اتساع الفارق مع الشارقة المتصدر إلى نقطتين.

بدوره، انتظر كايكي جيسوس مهاجم «العميد»، والذي حل بديلاً لحسين مهدي في الدقيقة 75 لمباراة فريقه أمام ضيفه الوحدة، حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لتسجيل هدف التعادل لـ «الأزرق» أمام «العنابي» في

الدقيقة 92، ليجنب فريقه الخسارة، ويحصد نقطة بالتعادل 2-2، بعدما رفع النصر رصيده إلى 24 نقطة، وهو الهدف الأول للمهاجم المقيم في مشاركته في المباراة الرابعة في مباريات الدوري لاعباً بديلاً.

وإجمالاً شهدت «الجولة 12» لدوري الخليج العربي تسجيل ثلاثة أهداف للاعبي «دكة البدلاء»، بعدما ضمت القائمة أيضاً سعيد الكثيري مهاجم الظفرة، والذي سجل هدف فريقه الوحيد أمام مضيفه بني ياس، والتي خسرها «الفارس» 1-3، وهو الهدف الأول أيضاً للكثيري في الموسم الحالي 2020- 2021.