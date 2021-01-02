«فيض المشاعر» في مباراة «الكلمات الراقية»

علي معالي (دبي)

«الحوار الراقي» دارت أحداثه بين الشارقة وعجمان قبل وبعد مباراة «الجولة 12»، عندما تبادلا الكلمات «المفعمة» بـ «فيض المشاعر»، التي تعكس قوة ومتانة العلاقة الأخوية وروح الود بين الناديين الكبيرين.

والمبادرة جاءت من «البرتقالي» بـ «تويتة» راقية تقول: متوجهون إلى أقرب دار وأغلى جار، ولا أجمل من أن تختتم هذا العام، ونحن في أرض الثقافة والعلم، ونحظى بملاقاة «الملك»، ونتمنى تقديم مباراة تليق بهيبته، بفارغ الصبر متشوقين.

ورد «الملك»: لا يضاهي جمال كلماتكم وطيب مشاعركم، سوى روعة اللقاء بكم، عاماً جديداً نتمنى فيه لـ «البركان» استعادة نشاطه، وتعم دار الأمان أفراحه، أهلاً بكم في «الشارقة الباسمة».

وكتب «تويتر» عجمان بعد المباراة، ورغم الخسارة بهدفين: تهانينا للجار العزيز فريق الشارقة، وحظاً أوفر لنا في المباريات المقبلة.

ورد الشارقة: فوزنا الأكبر والأجمل هو لقاؤنا بكم وتمنياتنا

لـ «البرتقالي» بمزيد من التوفيق.

وبالفعل لاقى الحوار الحضاري بين الناديين صدى متميزاً يؤكد الروح الرياضية العالية بين الطرفين، وهو ما نصبو إليه مهما كانت سخونة المنافسة داخل الملعب، ومثل هذه الكلمات الجميلة المتبادلة من شأنها أن توطد علاقات المودة بين أنديتنا، وتزيل أي شحن سلبي بين اللاعبين.