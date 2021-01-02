يعقوب الحمادي: مباراتان تفسدان تألق «الصافرة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الحكم الدولي السابق يعقوب الحمادي المحلل التحكيمي، أن «الجولة 12» لم تشهد أي خطأ مؤثر في نتائج المباريات، لكنها شهدت أخطاء مؤثرة في سير اللقاءات، وقال: حدث ذلك في مواجهة الوصل وشباب الأهلي، عندما تم طرد عبدالرحمن صالح لاعب «الفهود» في الدقيقة 7، لتدخله على ماجد حسن، ورغم تدخل «الفيديو» لإلغاء الطرد، إلا أن الحكم أصر على قراره الخاطئ، واللعبة لا تستدعي البطاقة الحمراء لعدم وجود سرعة أو انقضاض، كما أن القدم على الأرض والاحتكاك في الحذاء، والطرد المبكر أثر في سير المباراة، والحالة الثانية في مباراة اتحاد كلباء وحتا، وشهدت الدقيقة 69 طرد ماجد راشد لاعب «النمور» بالإنذار الثاني، وهو إنذار غير صحيح، والطرد غير مستحق، الحالة مجرد مخالفة بإهمال فقط، ومن الحالات التي أثرت في سير المباراة، أما بقية المباريات فشهدت تألقاً للحكام وتدخلات الفيديو جاءت جيدة.