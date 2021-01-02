«الثنائيات» تخطف الأضواء

أبوظبي (الاتحاد)

رغم أن «الجولة 12» التي توزعت ما بين عامين، شهدت «3 قمم» انتهت جميعها بالتعادل 2-2»، إلا أن ظاهرة إحراز ثنائيات كايو كانيدو والبرازيليين جواو فيجريدو وكارلوس إدواردو خطفت الأضواء، خاصة أنها المرة الأولى في الموسم الحالي التي يتمكن 3 لاعبين من إحراز هدفين في جولة واحدة.

وبينما ودع كايو عام 2020 بهدفين في شباك الجزيرة، لينهي «سوء الطالع» الذي لازمه هذا الموسم، وهي «الثنائية» الأولى له بقميص العين الذي سجل له قبلها 6 أهداف في الموسم الماضي، ويرفع غلته في الدوري إلى 74 هدفاً في 135 مباراة.

ومثلما ودع كايو العام بهدفي فريقه في قمة انتهت بالتعادل، استقبل فيجريدو العام الجديد بـ «ثنائية» لفريقه الوصل في مرمى شباب الأهلي، وتعد الثانية له هذا الموسم، بعد الأولى في مرمى الوحدة، ليرفع عدد أهدافه في المسابقة إلى 6 أهداف في 11 مباراة.

ورفض مواطنه كارلوس إدراردو أبرز صفقات «الميركاتو الصيفي» إلا أن تكون له كلمة في أول أيام العام الجديد، وأنهى صيام دام 10 جولات، بهدفيه في مرمي الوصل وأنقذ بهما «الفرسان» من خسارة كانت تلوح في الأفق، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف، أولها في مرمى اتحاد كلباء ضمن الجولة الأولى.