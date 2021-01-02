كوتينيو يغيب 3 أشهر على الأقل

برشلونة (أ ف ب)

أعلن برشلونة الإسباني، غياب لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو «ثلاثة أشهر على الأقل» عن الملاعب بعد خضوعه، أمس، لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى. وكان كوتينيو «28 عاماً» تعرض للإصابة في غضروف ركبته اليسرى في الوقت بدل الضائع من المباراة ضد إيبار 1-1 الثلاثاء عندما دخل بديلاً.

وبات كوتينيو ثالث لاعب تبعده الإصابة عن برشلونة فترة طويلة بسبب الإصابة، بعد أنسو فاتي، والمدافع جيرار بيكيه اللذين تعرضا بدورهما إلى إصابة في الركبة.

وخاض كوتينيو 14 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، مسجلاً ثلاثة أهداف مع تمريرتين حاسمتين.