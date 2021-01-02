بني ياس.. «التفوق 11»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد بني ياس «علو كعبه» على الظفرة، منذ بداية «الاحتراف»، آخرها التفوق 3-1 مساء أمس الأول، ليرفع «السماوي» انتصاراته إلى 11 مرة خلال 20 مباراة جمعت الفريقين، فيما رجحت كفة «الفارس» في أربعة لقاءات فقط، والتعادل 5 مرات.

تأكيد الأفضلية لم يكن المكسب الوحيد الذي خرج به بني ياس الذي حقق الفوز السابع هذا الموسم، كما واصل العروض القوية، وعدم الخسارة منذ الأسبوع السابع، وتحديداً منذ لقاء النصر 0-1، تألق بعدها من خلال تفوقه على العين بـ «رباعية» وحتا بـ «ثلاثية» والشارقة بهدف والتعادل مع شباب الأهلي سلبياً. وسطر «السماوي» تاريخاً جديداً بتسجيل أسرع هدف منذ مشاركته بالدوري، وحمل توقيع سلطان الشامسي في «الثانية 18». وعلى الصعيد الهجومي، واصل بني ياس تألقه، ليحتل المركز الثالث في الأقوى هجوماً وله 24 هدفاً، وحافظ على صدارة الأفضل دفاعاً وعليه 10 أهداف.