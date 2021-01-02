«الفرسان» يفرض «الرمادي» على «الإمبراطور»

دبي (الاتحاد)

توقفت مسيرة الوصل التي تأرجحت بين «الأبيض» أو «الأسود» فقط، إما فوز أو خسارة خلال الجولات الـ11 الماضية، وحقق خلالها «الأصفر» 5 انتصارات و6 خسائر، ليفرض عليه شباب الأهلي التعادل للمرة الأولى هذا الموسم بنتيجة 2-2، أمس الأول في ختام «الجولة 12» لدوري الخليج العربي.

والغريب أن «الإمبراطور» لم يعرف التعادل في جميع مبارياته الماضية، في مختلف البطولات، حتى كأس الخليج العربي التي حقق فيها الفوز على الوحدة مرتين، فيما خسر أمام بني ياس في الوقت الأصلي لكأس رئيس الدولة.

واللافت أن التعادل الأول للوصل جاء على يد أكثر الفرق حصداً للتعادل هذا الموسم، بواقع 7 مرات في الدوري جعلت «الفرسان» ينزف العديد من النقاط في بعض الأحيان، وفي المقابل رفض الخسارة في مواجهات كلاسيكية، أبرزها أمام العين والشارقة وأخيراً الوصل.