"فيفا" يختار طاقم حكام دولي إماراتي لإدارة مباريات مونديال الأندية 2021

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم دولي إماراتي للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الفترة من الأول حتى الحادي عشر من فبراير المقبل.

يضم الطاقم كلاً من محمد عبدالله حسن / ساحة / والحكمين المساعدين محمد أحمد يوسف، وحسن المهري .

ويأتي اختيار الطاقم الإماراتي تأكيداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها "الصافرة الإماراتية" في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية .

وكان الطاقم قد تواجد في مونديال روسيا 2018 وشارك في إدارة عدد من المباريات أهمها مباراة فرنسا وبيرو .