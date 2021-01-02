«الزعيم» بطل «الشتاء» في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

حسم العين صدارة الدور الأول لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بتفوقه على مضيفه الجزيرة بهدف جوناتاس سانتوس، على استاد محمد بن زايد في انطلاقة «الجولة 12»، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 30 نقطة، ليحسم لقب «بطل الشتاء» قبل جولة على ختام الدور الأول، والتي ينافسه فيها اتحاد كلباء والشارقة، برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، وشباب الأهلي 23 نقطة من 11 مباراة، قبل ختام الجولة اليوم.

ومثل الفوز «خارج القواعد» عنواناً لمشهد انطلاقة الجولة، بفوز العين على الجزيرة بهدف، وتخطي اتحاد كلباء عقبة حتا بـ «رباعية»، وفوز الشارقة على عجمان 3-1، والفجيرة على خورفكان بهدف، وتُستكمل الجولة اليوم بمباريات شباب الأهلي مع الوصل، والوحدة مع النصر، والظفرة مع بني ياس.