فينجر.. الحنين لـ «المدفعجية»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الفرنسي المخضرم أرسين فينجر «71 عاماً» المدرب الأسبق لأرسنال الإنجليزي، يعاوده الحنين للعودة مرة أخرى إلى «المدفعجية»، إذ إنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال هذه العودة في تصريحات أدلى بها لبرنامج «من إن بليزرز» على شبكة «إن بي سي»، وقال: لا أتمنى شيئاً، ولكن إذا ما احتاجوا إلى شخصي لمساندة الإسباني ميكيل أرتيتا في مهمته، لن أتردد في تقديم المساعدة، وإن كنت لا أنتظر حدوث ذلك، ولا أتوقعه.

المعروف أن فينجر كان المدرب التاريخي لأرسنال طوال 22 عاماً، قبل أن يغادر الفريق عام 2018، عندما حل محله الإسباني أوناي إيمري الذي أقيل، وجاء بعده مواطنه ميكيل أرتيتا في ديسمبر 2019، مدرباً للمرة الأولى بعد أن كان مساعداً لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وعندما تطرق الحديث عن رحيله من أرسنال، علق فينجر على انتهاء مغامرته اللندنية بقوله: «الزمن أفضل طبيب».

واعترف فينجر الذي يتولى منذ نوفمبر 2019 الإشراف على تطوير كرة القدم العالمية بتكليف من الاتحاد الدولي، بأنه لم يغلق الباب أمام إمكانية عودته للتدريب مرة أخرى، ما يعني عدم رفضه لفكرة العودة للأرسنال.

يذكر أن مدفعجية أرسنال قدم أسوأ بداية في تاريخه في «البريميرليج»، وما زال يقبع حتى الآن في المركز 13، رغم فوزه في آخر مباراتين.



