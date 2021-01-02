مارفيك يختار 27 لاعباً لمعسكر «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

أعلن الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، قائمة «الأبيض» للمعسكر الداخلي الذي يقام في دبي من 3 إلى 12 يناير الجاري، ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات «مونديال 2022» وكأس آسيا 2023، والتي تنطلق في مارس المقبل، حيث يستضيف «الأبيض» منتخب ماليزيا 25 مارس، ويحل ضيفاً على إندونيسيا 30 من الشهر ذاته، فيما يستضيف تايلاند وفيتنام 7 و15 يونيو المقبل.

وضمت ‬القائمة ‬27 ‬لاعباً ‬هم: ‬خالد ‬عيسى، ‬علي ‬خصيف، ‬فهد ‬الظنحاني، ‬عادل ‬الحوسني، ‬بندر ‬الأحبابي، ‬محمد ‬برغش، ‬سالم ‬راشد، ‬خليفة ‬الحمادي، ‬شاهين ‬عبدالرحمن، ‬حسن ‬المحرمي، وليد ‬عباس، ‬محمود ‬خميس، ‬يوسف ‬جابر، ‬ماجد ‬سرور، ‬ماجد ‬حسن، ‬علي ‬سالمين، ‬عبدالله ‬رمضان، ‬عبدالله ‬النقبي، ‬خليل ‬الحمادي، ‬فابيو ‬دي ‬ليما، ‬خلفان ‬مبارك، ‬طحنون ‬الزعابي، ‬علي ‬صالح، ‬كايو ‬كانيدو، ‬علي ‬مبخوت، ‬سبيسيان ‬تيجالي ‬وزايد ‬العامري.

ويبدأ منتخبنا تجمعه اعتباراً من يوم غدٍ، على أن يؤدي تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل، استعداداً للمواجهة الدولية الودية أمام العراق 12 يناير.