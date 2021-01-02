«سوبر بيب»

عمرو عبيد (القاهرة)

يخوض مانشستر سيتي مواجهة صعبة أمام تشيلسي، في ظل ظروف إصابات بعض النجوم بفيروس «كورونا»، ويسعى «البلومون» لمواصلة تحقيق سلسلة انتصاراته الأخيرة، ليتمكن من القفز والاقتراب من قمة «البريميرليج»، خاصة أنه يملك مباراتين مؤجلتين، لكن جوارديولا يدرك جيداً قوة عقبة «البلوز»، التي عانى منها تاريخياً في بداية مسيرته التدريبية، حيث خاض إجمالاً 15 مواجهة أمامه، فاز في 7 منها، وخسر خمسة، بينما انتهت المباريات بالتعادل 3 مرات.

الغريب أن «برشلونة بيب» رغم سطوته الهائلة في العقد الأول من القرن الحالي، لم يعرف الفوز أبداً على حساب «الكتيبة الزرقاء»، إذ تعادلا 3 مرات، وفاز تشيلسي في مباراة واحدة، وصحيح أن «الفيلسوف» حصد لقب دوري الأبطال في موسم 2008 - 2009 بعد تجاوز «الأزرق» في نصف النهائي، إلا أن فارق الأهداف بعد تعادلين منحه بطاقة الصعود إلى النهائي، وبعد 3 مواسم، رد تشيلسي الدين لـ «عمالقة كتالونيا».

وبعد سنوات كثيرة، كان السيتي «تميمة حظ» جوارديولا في مواجهة تشيلسي، عندما أهداه الفوز الأول في موسم 2017 - 2018 في الدوري الإنجليزي، بل إن بيب حصد جميع انتصاراته على «البلوز»، تحت لواء «البلومون»، بينها الفوز الأكبر في تاريخ تلك المواجهات، بـ «نصف درزن» من الأهداف، في نسخة 2018 - 2019 من «البريميرليج».

ورغم حصد «بيب» لقبه الأول مع بايرن ميونيخ عام 2013 على حساب تشيلسي، في كأس السوبر الأوروبية، فإن المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، قبل أن يتفوق «البافاري» في ركلات الترجيح، بنتيجة 5 - 4، بعدما أهدر «الدبابة» البلجيكي لوكاكو الركلة الأخيرة الحاسمة لـ «كتيبة مورينيو»، ولم تكن تلك المواجهة سهلة أبداً، لأن تشيلسي تقدم مرتين خلالها، بأقدام توريس وهازارد، لكن صاروخ ريبيري أدرك التعادل أول مرة، قبل أن يسجل خافي مارتينيز، بالتخصص، هدف التعادل الثاني القاتل في الدقيقة 121.

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