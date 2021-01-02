تخفيض رواتب لاعبي «الملكي» 10%

أنور إبراهيم (القاهرة)

وافق لاعبو ريال مدريد الإسباني، بالإجماع، على تخفيض رواتبهم مجدداً بنسبة 10%، عن النصف الثاني من موسم 2019-2020، والذي أقيمت كل مبارياته في ملاعب خالية من الجماهير.

وأدى تفشي «جائحة كورونا» إلى انخفاض عوائد الأندية بصورة كبيرة، في ظل حظر حضور الجماهير إلى الاستادات، ما دفع إدارة «الميرنجي» إلى طلب هذا التخفيض الذي يشمل أيضاً رواتب الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وأيضاً لاعبي الرديف المعروف باسم «لاكاستيا».

وكشفت صحيفة ماركا النقاب عن أن إدارة النادي «الملكي» طلبت أيضاً من اللاعبين الموافقة على تخفيض رواتبهم بالنسبة نفسها عن النصف الأول من الموسم الحالي 2020 -2021، وقالت: إن جميع اللاعبين وافقوا أيضاً على الطلب، وأشارت إلى أنه لو كانت بطولة «الليجا» لم تستأنف في الموسم الماضي، لكان النادي قرر رفع الخفض إلى 20%.

وأوضحت الصحيفة أن «جائحة كورونا» تسببت أيضاً في انخفاض ميزانية النادي من 900 مليون يورو إلى 618 مليون يورو، وقالت إن هذا هو السبب الذي أجبر إدارة النادي على عدم عقد صفقات انتقال في الصيف الماضي، وهو السبب الذي يجعلها لا تنشط في «الميركاتو الشتوي» الذي يفتتح غداً بالنسبة لأندية «الليجا».