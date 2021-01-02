«العميد».. الفشل أمام «بيج 5»!

معتصم عبدالله (دبي)

واصل النصر مسلسل «الفشل» في المواجهات أمام «كبار الدوري»، بتعادله الجديد أمام ضيفه الوحدة 2-2، بعدما كان «العميد» في طريقه للخسارة الثالثة في سجله بنتيجة 1-2، قبل تسجيل مهاجمه «البديل» كايكي جيسوس هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ضمن «الجولة 12».

وأصبح المركز الثالث الذي يحتله «الأزرق» حالياً برصيد 24 نقطة مهدداً بالفقدان، في ظل الملاحقة المستمرة من بني ياس الرابع «23 نقطة»، قبل ختام الدور الأول في «الجولة 13»، حيث يحل النصر ضيفاً على شباب الأهلي، فيما يلتقي بني ياس مضيفه الوحدة.

ويتوجب على «العميد» الذي أهدر 12 نقطة، بالتعادل في ثلاث مباريات أمام الجزيرة 1-1، واتحاد كلباء 3-3، والوحدة 2-2، علاوةً على الخسارة في مباراتين أمام الشارقة والعين 1-2، بذل جهود مضاعفة للبقاء ضمن دائرة المنافسة، وإنهاء الدور الأول في المركز الثالث، بعدما انعدمت حظوظه في المنافسة على مقعد «الوصافة» الذي يحتله الجزيرة حالياً برصيد 27 نقطة، حتى في حال خسارة الأخير مباراته في الجولة 13 أمام مضيفه خورفكان، عطفاً على أفضلية التعادل في ملعب «العميد» 1-1 في الجولة الأولى.

وضاءلت النتائج الأخيرة من حظوظ «العميد» في العودة لمعانقة درع الدوري، بعد غياب أكثر من ثلاثة عقود، ودائماً ما ترسم المنافسة في الدور الأول ملامح بطل دوري الخليج العربي بنهاية الموسم، وهو ما أكدته النسخ الـ11 الماضية، حيث ظفر بطل الدوري بلقب «بطل أو وصيف الشتاء على الأقل»، بعدما توج «بطل الشتاء» بلقب الدوري في 8 مرات، فيما نال «وصيف الشتاء» اللقب في ثلاث مناسبات أخرى: مواسم 2009- 2010 «الوحدة»، 2015- 2016 «الأهلي»، 2017- 2018 «العين».