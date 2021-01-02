ربع نهائي دوري السلة 9 يناير

علي معالي (دبي)

حدد اتحاد كرة السلة مواعيد دور الثمانية لدوري الرجال، والتي تنطلق 9 يناير الجاري، حيث يلتقي ذهاباً شباب الأهلي مع الوصل، والظفرة مع النصر، والوحدة مع البطائح، والشارقة مع بني ياس، والإياب 12 يناير، وفي حال الاحتكام إلى مباراة فاصلة، فإنها تقام 16 يناير.

من جانبه، وصف إمام محمود «ميشو» مدرب البطائح مباراته مع الوحدة بـ «المجهول»، وقال: لم نشاهد «العنابي» منذ فترات طويلة، نظراً لعدم وجود أي مواجهة مع فرق أبوظبي، بسبب تقسيم دوري الموسم الحالي إلى مجموعتين، وبالتالي فإن مستوى الوحدة مجهول لدينا تماماً.

وأضاف: نخوض مباراتين، وفي حال التعادل تكون هناك مباراة فاصلة، وهدفنا الفوز لدخول «مربع الذهب»، وهو طموحنا هذا الموسم.

وقال: لم تشاهد فرق الشارقة ودبي أي مباراة لأندية أبوظبي، لعدم إذاعة مبارياتها في المرحلة السابقة، وفي الوقت نفسه تابع الطرف الآخر مبارياتنا من خلال التليفزيون، وبالتالي لديه الفكرة التامة عن مستوانا.

وأكد ميشو أن هناك 5 لاعبين أساسيين مصابين بالفريق، ويستمر غياب بعضهم عن مباراة الوحدة، منهم وليد الطنحاني المصاب بتمزق في العضلة الخلفية، وقال: بقية الإصابات متنوعة، منها نزف داخلي في عين مامادو، وحمد غابش مصاب بتمزق في السمانة، وهيثم محمود ومبارك عبدالله.

وأضاف: ما قام به اتحاد السلة بإقامة الموسم من مجموعتين أنقذ اللعبة، وأسهم ذلك في نجاح الدوري بوجود فرق لمجموعة دبي والشارقة، وأخرى لأندية أبوظبي، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، ولولا هذا العمل الجيد لما شاهدنا أي مباريات هذا الموسم في ظل «جائحة كورونا».