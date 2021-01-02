«المواي تاي» يستأنف نشاطه بـ «المحترفين»

أبوظبي (الاتحاد)

يستأنف اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، نشاطه فبراير المقبل، ببطولة الإمارات للمواي تاي للمحترفين، والتي يتم الإعلان عن تفاصيلها ضمن أجندة الموسم الجديد 2021، وتأتي استكمالاً لنشاط العام الماضي الذي جاء في ظروف استثنائية، وحفل بتحديات عديدة فرضتها «جائحة كورونا».

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد: سنة 2020 كانت مليئة بالمتغيّرات، في جميع دول العالم، إلا أننا في الإمارات، ومختلف القطاعات أرسلنا رسالة للجميع، بأننا على قدر عال من المسؤولية والالتزام في تطبيق الإجراءات الاحترازية، عند إقامة وتنظيم البطولات، الأمر الذي جعلنا نعمل على تحقيق الإنجازات والنجاحات المتواصلة، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها «الجائحة».

وأضاف: حقق الاتحاد العديد من الإنجازات التي تبقى في ذاكرة الأبطال إلى مدى بعيد، وآخرها تتويج لاعب منتخبنا إلياس حبيب علي بحزام «بطولة الواكو»، بعد مواجهة قوية جمعته مع الأيرلندي داميان داركر، بحضور روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج الذي شارك في التتويج.

من جهته، عبر طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد عن سعادته بإنجازات عام 2020، وقال: رغم التحديات التي واجهت قطاع الرياضة وحالات الإغلاق التي ألقت بظلالها على مستوى العالم، فإننا نجحنا في تنظيم العديد من البطولات على مستوى الهواة والمحترفين، بالإضافة إلى عدد من دورات التحكيم إلكترونية «عن بُعد»، لضمان الارتقاء بمستوى التحكيم على مستوى الدولة والمنطقة.

أضاف: العام الحالي سيكون للإنجازات وتنظيم المزيد من البطولات، بهدف بلوغ أهداف وخطط الاتحاد وأجندته الموضوعة بكل تميز، ونتمنى أن يزول الوباء بشكل نهائي في القريب العاجل، بتعاوننا جميعاً والتزامنا بالتوجيهات للقضاء عليه، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها قريباً.