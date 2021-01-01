«بريكست» يقيد حرية «البريميرليج»!

لندن (د ب أ)

يصبح التعاقد مع لاعبين أوروبيين، أكثر صعوبة بالنسبة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من أمس، عندما تدخل الاتفاقية الجديدة «بريكست» التي تحكم العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وقام كل من الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي بتطوير قواعد جديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

ولم يعد بوسع الأندية الإنجليزية التعاقد مع لاعبين بحرية، وبدلاً من ذلك يتعين على اللاعبين الأوروبيين الحصول على تصاريح للعمل، والتي كانت تطلب في السابق من اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وللحصول على تصريح للعمل، يتم استخدام نظام النقاط حسب الظهور في المباريات الدولية، ومستوى النادي السابق للاعب، ومدى النجاح في المنافسات القارية وعدد المباريات التي لعبها، ويضمن الوصول للحد الأدنى من النقاط المطلوبة الحصول على تصريح عمل مع وجود لجنة متوفرة دائماً لإقرار حالات أخرى.

ولن يتغير شيء بالنسبة للاعبين الموجودين حالياً في إنجلترا، ولكن يتعين عليهم أن يقوموا بملء طلب للبقاء.

وبالنسبة اللاعبين الناشئين، تواجه أندية «البريميرليج» تغييراً، حيث إنه لم يعد بإمكانها التعاقد مع لاعبين أجانب تحت سن 18 عاماً والتعاقد فقط مع ثلاثة لاعبين تحت 21 عاماً في كل فترة انتقالات، وعلى سبيل المثال، ووفقاً للقواعد الجديدة، لم يعد بإمكان بول بوجبا، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي، أن يبدأ مسيرته مع مانشستر يونايتد بعمر 16 عاماً.

وأصدرت هيئات إدارة كرة القدم المختلفة بياناً مشتركاً تعرب فيه عن رضاها رغم أن الاتحاد الإنجليزي هو أكثر المستفيدين، نظرياً يجب أن يؤدي تخفيض عدد الأجانب في الدوري لزيادة فرص اللاعبين الإنجليز، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على «الأسود الثلاثة».