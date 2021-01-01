«النمور».. السلسلة الأفضل بـ «النظيفة 6»

مراد المصري (دبي)

التقط حتا أنفاسه، بعدما أوقف سلسلة 7 مباريات متتالية، تعرض خلالها للخسارة، عندما تعادل مع اتحاد كلباء سلباً، أمس الأول، في «الجولة 12» لدوري الخليج العربي، لتكون النقطة الثانية له، والتي جاءت «خارج الديار»، وبالسيناريو السابق نفسه، عندما عاد من رحلة عجمان بالتعادل السلبي.

ومنح التعادل الثاني «الإعصار» الفرصة لترتيب أوراقه، مع دخول يناير الذي يفتتح فيه سوق الانتقالات الشتوية، بما يجعله أمام فرصة القيام بالتدعيمات اللازمة، في محاولة للخروج من مأزق الهبوط، علماً وأنه خاض المواجهة المفضلة لديه عام 2020، حيث يعتبر اتحاد كلباء الوحيد الذي حقق الفوز عليه في الدوري هذا العام في الموسم الماضي الذي لم يستكمل، وهذه المرة تعادل معه أيضاً هذا الموسم.

من جانبه لا يمكن اعتبار النقطة بمثابة مكسب كبير لاتحاد كلباء، في ظل انطلاقته القوية، والخروج من حسابات الهروب من الهبوط، ليبدأ سقف طموحاته في الارتفاع، باحتلال أحد المراكز المتقدمة في الترتيب، ويتجسد أبرز مكاسب «النمور» في الخروج بشباك نظيفة للمرة السادسة خلال 12 مباراة، في رقم متميز للغاية للفريق الذي يلعب بأسلوب هجومي، ونجح في الصمود وعدم استقبال الأهداف في 50% من المباريات حتى الآن، أمام عجمان، والفجيرة، والظفرة، وبني ياس والوحدة وحتا

واحتفل حساب اتحاد كلباء بدخول العام الجديد، بإنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركاته بدوري الخليج العربي، وهو عدم الخسارة خلال 8 مباريات على التوالي.