«الملك».. التخلص من «مجموعة الإزعاج»!

علي معالي (الشارقة)

نجح «الملك» في القضاء على «عُقدة» فرق القاع مع انتهاء «الجولة 12»، لأنها مصدر الإزعاج المستمر للشارقة، خلال الموسمين الأخيرين، وأضاعت عليه العديد من النقاط، والتفوق الأخير على عجمان بـ «ثنائية» وضع نهاية لقلق «البرتقالي» الذي تعادل مع «الملك»، في آخر 3 مباريات بالدوري، منها لقاء في الموسم الملغى، ومواجهتان موسم 2018-2019، والذي توج فيه الشارقة باللقب بعد غياب 23 عاماً، لذلك كانت المخاوف كبيرة لدى المدرب عبدالعزيز العنبري، من تكرار أيمن الرمادي مدرب «البرتقالي» مفاجآت الموسمين الماضيين.

وأكدت تصريحات العنبري بعد المباراة، مدى نضج وذكاء المدرب في احترام كل المنافسين، عندما قال: «كنت أدرك صعوبة المباراة مع عجمان الذي لم نفز عليه في آخر 3 مباريات، وهو فريق يقدم مستوى جيداً للغاية، وأحترمه مع مدربه الرمادي كثيراً، واستفدت من غياب العناصر المهمة في «البركان»، لأن غياب لاعب واحد يؤثر، فما بالك بأكثر من لاعب مع «البرتقالي».

من جانبه، عبر أحمد مبارك مدير الكرة بالشارقة عن سعادته بالنقاط الثلاث، والانفراد بالصدارة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، وقال: هكذا يخدم «الملك» نفسه بنفسه، من خلال الانتصارات التي يحققها، من دون النظر إلى نتائج الآخرين، وكما تحدثنا مع اللاعبين، بأنه يجب أن نهتم بأنفسنا في المقام الأول.

وأضاف: الشيء الإيجابي، هو أننا في الفترة الأخيرة نقدم أداء جيداً مع نتيجة إيجابية، وهذا مؤشر رائع للغاية، ويبعث عن التفاؤل بقدرة لاعبينا وثقافتهم الكبيرة، في كيفية الاستمرار في الفوز، والحفاظ على القمة رغم الضغوط المحيطة، والمنافسة الملتهبة.

وقال: صحيح لم يكن الأداء مقنعاً بنسبة 100%، إلا أن النتيجة تعد الأهم بالنسبة لنا قبل التوقف، والتفكير في بطولة أخرى، وفريقي لعب 3 مباريات خلال 9 أيام خارج الشارقة، في أبوظبي مباراتين، والثالثة في حتا، وأعتقد أننا أكثر فريق عانى في المجهود، بحكم خوض مباراة بملعب بني ياس، وأخرى بالظفرة وثالثة في حتا.

وعن إصابة كايو لوكاس قال أحمد مبارك: القرار سيكون عند طبيب الفريق، وعودته تتوقف على العضلة القوية، حيث أصيب بتمزق في «الخلفية»، والخيارات موجودة لدى العنبري رغم غياب لاعب مهم بحجم كايو. وعقب الانتهاء من مباراة عجمان يحصل «الملك» على راحة 48 ساعة، على أن يعود إلى التدريبات غداً، استعداداً لمباراة الوصل في كأس الخليج العربي يوم الجمعة المقبل باستاد الشارقة.