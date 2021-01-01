«النسور» يفسد مخطط «الذئاب» في 5 دقائق

فيصل النقبي (الفجيرة)

انتظر البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان «فترة الاستراحة» لمباراته أمام الفجيرة أمس الأول، لوضع خطة تساعد «النسور» على استعادة التوازن، بعد التأخر بهدف في الدقيقة 38، ووجد ضالته في ورقتي عادل سبيل وأنتوني للوصول إلى شباك أصحاب الأرض، وبالفعل نجح خورفكان في قلب موازين المباراة بتسجيل هدفين خلال 5 دقائق فقط، وأسهما في القضاء على مخطط الفجيرة في الخروج بالنقاط الكاملة. وكشفت الإحصاءات عن أفضلية الفجيرة في الاستحواذ بنسبة 53% مقابل 47 % لخورفكان، و384 تمريرة بدقة وصلت إلى %78، و351 تمريرة لخورفكان بدقة 75%، وهي مؤشرات تؤكد أن الفجيرة يعد الطرف الخاسر لأنه لم يستغل الوضع الإيجابي في الملعب، ومنح «النسور» فرصة الفوز، رغم أنه صاحب المبادرة في إحراز الهدف الأول.

وبدت السعادة على وجه كايو بعد المباراة، حيث اعترف بأن التغيير قلب المباراة رأساً على عقب، مشيداً باللاعبين الذين تميزوا بالإصرار على الفوز. وأصبح خورفكان الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، أمام أفضل حصاد خلال مشاركته الثالثة، في عصر الاحتراف، بعد الأولى موسم 2008 بالمسمى السابق «الخليج»، حيث بلغ حصاده 14 نقطة في 22 مباراة، بينما لم يكتمل الموسم في المشاركة الثانية العام الماضي، جراء تفشي فيروس كورونا.

وفي المقابل وضع الفجيرة نفسه أمام ضغوط كبيرة بتلقيه الخسارة التاسعة بسبب أخطاء الدقائق التي شهدت عودة الضيوف إلى التعادل وترجيح الكفة بالهدف الثاني، حيث أشار مدربه جوران صراحة إلى ذلك، وقال إن «الهفوات» صنعت الفارق للمنافس، رغم السيطرة الكبيرة على الملعب، موضحاً أن المهم هو الاستعداد للقاء الجولة المقبلة مع عجمان والذي يلعب دوراً كبيراً في تحديد ملامح سباق القاع بالدوري.