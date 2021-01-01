نوير.. «النظيفة 196»

برلين (أ ف ب)

بعد نيله مؤخراً جائزة أفضل حارس في العالم عام 2020، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يجد مانويل نوير حامي عرين بايرن ميونيخ نفسه مجدداً على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القياسي في النادي لعدد المباريات بشباك نظيفة، والذي يحمله الأسطورة أوليفر كان «196».

ويطارد نوير هذا الرقم منذ أكثر من شهرين، في ظل الأداء الدفاعي السيئ لأبطال أوروبا، إذ في حال فشل في تحقيق هذا الرقم القياسي ضد ماينز غداً، ضمن «الجولة 14» للدوري الألماني لكرة القدم.

ستهتز شباك نوير للمباراة التاسعة توالياً في الدوري للمرة الثانية فقط في مسيرته مع الفريق.

وفي الوقت نفسه يحتفل لايبزج بمباراته رقم 150 في «البوندسليجا» عندما يواجه مضيفه شتوتجارت اليوم، وحقق الفوز في 80 مباراة، وهو رقم قياسي في الدوري الألماني في 149 مباراة.