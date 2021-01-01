«اليونايتد» ينعى دوكيرتي

لندن (د ب أ)

نعى مانشستر يونايتد الإنجليزي مدربه السابق تومي دوكيرتي، الذي فارق الحياة أمس الأول عن 92 عاماً. وكان دوكيرتي مدرباً للمنتخب الاسكتلندي، قبل أن يتولى تدريب «اليونايتد» عام 1972. وبعد هبوط الفريق عام 1974، نجح في قيادته من جديد إلى الصعود إلى الدوري الممتاز.

وتوج تومي دوكيرتي إنجازاته في تدريب مانشستر يونايتد بقيادة الفريق إلى الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 1977 على حساب ليفربول.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه على الإنترنت: «شعرنا في مانشستر يونايتد بحزن شديد، لدى سماع أنباء رحيل مدربنا السابق تومي دوكيرتي، عن عمر 92 عاماً».