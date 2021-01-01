ماجيك.. «الضربة الأولى»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

ألحق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الخسارة الأولى هذا الموسم بأورلاندو ماجيك، عندما تغلب عليه 116-92، في عقر داره على ملعب «أمواي سنتر» أمام 3 آلاف متفرج الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان ماجيك آخر فريق لم يتعرض الى الخسارة في الدوري، حيث استهله بأربعة انتصارات متتالية في أفضل بداية في تاريخ النادي، قبل أن يسقط أمام سيكسرز الذي انتزع منه صدارة المنطقة الشرقية، في مباراة نجح خلالها الضيوف في تسجيل 15 رمية ثلاثية.

ويدين سيكسرز بفوزه الرابع في 5 مباريات هذا الموسم، إلى الثلاثي الكاميروني جويل إمبيد صاحب 21 نقطة جميعها في الأرباع الثلاثة الأولى، مع تسع متابعات، وسيث كوري، شقيق ستيفن نجم جولدن ستايت ووريرز، حيث سجل 21 نقطة أيضاً بينها 5 ثلاثيات من أصل 7 محاولات، وتوبياس هاريس الذي أضاف 20 نقطة، بينها 3 ثلاثيات، مع 9 متابعات.

وضرب الضيوف بقوة في الشوط الأول وأنهوه في صالحهم بفارق 37 نقطة «75-40»، بعدما كسبوا الربع الأول بفارق 16 نقطة «38-22»، والثاني بفارق 19 نقطة «37-18».

وفرض أصحاب الأرض أفضلية نسبية في الربعين الأخيرين «29-23 و23-18 على التوالي»، من دون أن ينجحوا في تفادي الخسارة الأولى.

وقال كوري «قمنا بعمل جيد في تحريك الكرة والرميات الثلاثية، نعرف أن لدينا الكثير من الإمكانات والطرق للتطور، ولكن أن تكون غلتك 4 انتصارات وخسارة واحدة، أمر جيد بالفعل».

ومن بين الثلاثيات الـ15 لفيلادلفيا، أعلى غلة له هذا الموسم، كانت واحدة للأسترالي بن سيمونز هي الثالثة فقط في مسيرته الاحترافية.

وأنهى سيمونز المباراة بتسع نقاط و10 متابعات بينها 8 دفاعية.

في المقابل، كان المونتينيجري نيكولا فوتشيفيتش أفضل مسجل في صفوف أورلاندو ماجيك برصيد 19 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف البديل كول أنتوني 16 نقطة مع سبع متابعات.