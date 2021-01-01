لوشيسكو «غاضب» من التحكيم

الرياض (د ب أ)

أبدى الروماني رازافان لوشيسكو مدرب الهلال، عدم رضاه عقب التعادل أمام الشباب 1-1، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

‏وقال: مازلنا فريقاً قوياً ونصنع العديد من الفرص، والمنافسون يصلون إلى مرمانا مرة أو مرتين، وينجحون في التسجيل، ما يزيد من الضغوط علينا.

وعن مستوى الفرنسي بافتيمبي جوميز مهاجم الفريق، قال: لاعب مهم للغاية لنا، فمن الممكن أن يغيب عن التسجيل بعض الأوقات، لكنه يساعدنا في صناعة الفرص، وإيجاد المساحات لزملائه.

وعبر مدرب «الأزرق» عن غضبه من القرارات التحكيمية خلال المباراة وقال: قرارات الحكام تؤثر على سير المباراة، ولا أعرف لماذا ألغي الهدف، وبعض ركلات الجزاء تحسب في مباراة ومباراة أخرى لا تحسب، علماً أنها نفس الطريقة، فالشباب احتسبت عليه ركلة جزاء أمام التعاون، وتكررت أمامنا ولم تحتسب.