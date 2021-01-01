«الإمبراطور» و«الفرسان».. نقطة «السامبا»

أبوظبي (الاتحاد) - انتهى «ديربي دبي» بين الوصل وشباب الأهلي بالتعادل 2-2، ‬على ‬استاد ‬زعبيل ‬في ‬ختام «‬الجولة ‬12»، ‬لدوري ‬الخليج ‬العربي ‬لكرة ‬القدم، ‬ليحصد ‬كل ‬فريق ‬نقطة ‬واحدة، ‬رفعا ‬بها ‬رصيدهما ‬إلى ‬16 ‬نقطة، ‬حيث يأتي «‬الفرسان» في المركز ‬الثامن ‬و«‬الإمبراطور» تاسعاً.

وجاءت الأهداف الأربعة بأقدام برازيلية، وتحديداً فيجريدو الذي سجل للوصل في الدقيقتين 3 ‬و14، ‬وكارلوس ‬إدواردو ‬الذي أحرز ‬لشباب ‬الأهلي في الدقيقتين 49 ‬و56، ‬علماً ‬بأن ‬المباراة ‬شهدت ‬طرد ‬عبدالرحمن ‬صالح ‬لاعب ‬الوصل ‬في ‬الدقيقة ‬8.

وحرم «البديل» كايكي جيسوس مهاجم النصر، منافسه الوحدة من الاحتفال بالفوز، بعدما فرض التعادل 2-2 ‬بتسجيله ‬هدفاً ‬ثميناً ‬لفريقه ‬في ‬الدقيقة ‬الأولى ‬من ‬الوقت المحتسب ‬بدلاً من ‬الضائع، لمباراة ‬الفريقين على ‬ستاد ‬آل ‬مكتوم.

وهو التعثر «الخامس» لـ «العميد» في الدوري أمام الكبار، بالخسارة أمام الشارقة والعين 1-2، ‬والتعادل ‬1-1 ‬مع ‬الجزيرة، ‬و3-3 ‬مع ‬اتحاد ‬كلباء، ‬و2-2 ‬مع ‬الوحدة، ‬ليرفع «‬الأزرق» ‬رصيده ‬إلى ‬24 ‬نقطة، ‬ويحتفظ ‬بالمركز ‬الثالث ‬مقابل ‬19 ‬لـ «العنابي» في المركز السادس.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدف ضياء سبع من رأسية في الدقيقة 9، ‬قبل أن ‬يتصدى ‬الحارس ‬أحمد ‬شمبيه ‬لضربة ‬جزاء ‬نفذها ‬مبوكو ‬في ‬الدقيقة ‬38، ‬وكاد «‬العنابي» ‬في الشوط ‬الثاني ‬أن ‬يحقق «‬الريمونتادا» ‬الثانية ‬في ‬الدوري، ‬بعد ‬الأولى ‬أمام ‬خورفكان ‬2-1 ‬في ‬الجولة ‬الرابعة، ‬بعدما ‬سجل ‬هدفين ‬على ‬التوالي عن طريق ‬مبوكو ‬من ‬رأسية ‬في ‬الدقيقة ‬49، ‬والكوري ‬لي ‬ميونج ‬من ‬تسديدة ‬من ‬خارج ‬المنطقة ‬في ‬الدقيقة ‬59، ‬قبل ‬أن ‬يدرك «‬البديل» ‬كايكي التعادل ‬لأصحاب ‬الأرض ‬في ‬الدقيقة ‬الأولى ‬من ‬الوقت المحتسب ‬بدلاً من ‬الضائع.

وواصل قطار بني ياس رحلته الرائعة هذا الموسم، وحقق الانتصار السابع من أصل 12 ‬على ‬حساب ‬الظفرة ‬بثلاثة ‬أهداف ‬مقابل ‬هدف، ‬ولم ‬تكن ‬سرعة ‬قطار ‬«السماوي» ‬على ‬صعيد ‬الانتصارات ‬فقط، ‬حيث ‬نجح ‬العائد ‬إلى ‬التشكيلة ‬سلطان ‬الشامسي ‬في ‬تسجيل ‬أسرع ‬أهداف ‬البطولة ‬هذا ‬الموسم ‬في ‬الثانية ‬18، ‬وهو ‬أيضاً ‬أسرع ‬هدف ‬لـ «السماوي» ‬في ‬تاريخ ‬مشاركاته ‬بدوري ‬المحترفين.

وعزز سهيل النوبي تقدم بني ياس في الدقيقة 21، ‬فيما ‬سجل ‬بيدرو ‬الهدف ‬الثالث ‬والتاسع ‬له ‬في ‬الدقيقة ‬61، ‬فيما ‬وضع «‬البديل» ‬سعيد ‬الكثيري ‬بصمته ‬الأولى ‬مع ‬الظفرة ‬وهدف ‬تقليص ‬الفارق ‬في ‬الدقيقة ‬65.

ورفع بني ياس رصيده إلى «النقطة 23»، ‬ليحافظ ‬على ‬ترتيبه ‬في ‬المركز ‬الرابع، فيما تجمد رصيد «الفارس» عند 15 نقطة في المركز العاشر.