أبوظبي (الاتحاد) - انتهى «ديربي دبي» بين الوصل وشباب الأهلي بالتعادل 2-2، على استاد زعبيل في ختام «الجولة 12»، لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، رفعا بها رصيدهما إلى 16 نقطة، حيث يأتي «الفرسان» في المركز الثامن و«الإمبراطور» تاسعاً.
وجاءت الأهداف الأربعة بأقدام برازيلية، وتحديداً فيجريدو الذي سجل للوصل في الدقيقتين 3 و14، وكارلوس إدواردو الذي أحرز لشباب الأهلي في الدقيقتين 49 و56، علماً بأن المباراة شهدت طرد عبدالرحمن صالح لاعب الوصل في الدقيقة 8.
وحرم «البديل» كايكي جيسوس مهاجم النصر، منافسه الوحدة من الاحتفال بالفوز، بعدما فرض التعادل 2-2 بتسجيله هدفاً ثميناً لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لمباراة الفريقين على ستاد آل مكتوم.
وهو التعثر «الخامس» لـ «العميد» في الدوري أمام الكبار، بالخسارة أمام الشارقة والعين 1-2، والتعادل 1-1 مع الجزيرة، و3-3 مع اتحاد كلباء، و2-2 مع الوحدة، ليرفع «الأزرق» رصيده إلى 24 نقطة، ويحتفظ بالمركز الثالث مقابل 19 لـ «العنابي» في المركز السادس.
وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول بالتقدم بهدف ضياء سبع من رأسية في الدقيقة 9، قبل أن يتصدى الحارس أحمد شمبيه لضربة جزاء نفذها مبوكو في الدقيقة 38، وكاد «العنابي» في الشوط الثاني أن يحقق «الريمونتادا» الثانية في الدوري، بعد الأولى أمام خورفكان 2-1 في الجولة الرابعة، بعدما سجل هدفين على التوالي عن طريق مبوكو من رأسية في الدقيقة 49، والكوري لي ميونج من تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 59، قبل أن يدرك «البديل» كايكي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وواصل قطار بني ياس رحلته الرائعة هذا الموسم، وحقق الانتصار السابع من أصل 12 على حساب الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولم تكن سرعة قطار «السماوي» على صعيد الانتصارات فقط، حيث نجح العائد إلى التشكيلة سلطان الشامسي في تسجيل أسرع أهداف البطولة هذا الموسم في الثانية 18، وهو أيضاً أسرع هدف لـ «السماوي» في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين.
وعزز سهيل النوبي تقدم بني ياس في الدقيقة 21، فيما سجل بيدرو الهدف الثالث والتاسع له في الدقيقة 61، فيما وضع «البديل» سعيد الكثيري بصمته الأولى مع الظفرة وهدف تقليص الفارق في الدقيقة 65.
ورفع بني ياس رصيده إلى «النقطة 23»، ليحافظ على ترتيبه في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد «الفارس» عند 15 نقطة في المركز العاشر.
«الإمبراطور» و«الفرسان».. نقطة «السامبا»
أبوظبي (الاتحاد) - انتهى «ديربي دبي» بين الوصل وشباب الأهلي بالتعادل 2-2، على استاد زعبيل في ختام «الجولة 12»، لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، رفعا بها رصيدهما إلى 16 نقطة، حيث يأتي «الفرسان» في المركز الثامن و«الإمبراطور» تاسعاً.