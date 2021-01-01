البطائح يزيد فارق «صدارة الهواة»

فيصل النقبي (الفجيرة) - نجح البطائح في توسيع فارق صدارة دوري الدرجة الأولى، إلى 6 نقاط، مع أقرب مطارديه، بفوزه على ضيفه الذيد بهدف أحرزه المهاجم أليكسندر ميدرويوس في الدقيقة 50، وذلك في افتتاح «الجولة السابعة»، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويبقى الذيد في المركز الأخير بـ «نقطة».

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء لمازن بن جمعة ومايد الزعابي لاعبي الذيد في الدقيقتين 47 و93.

وصعد مسافي إلى «الوصافة» للمرة الأولى، خلال مشاركاته في البطولة، بعد فوزه الكبير على مضيفه العربي 4-1، وحملت «الرباعية» توقيع حمد سعيد في الدقيقة 26، وزي محمد «هدفين» في الدقيقتين 49 و56، وعبيد راشد في الدقيقة 86، بينما سجل هدف العربي، باولو سيلفا في الدقيقة 36، ليرفع مسافي رصيده إلى 12 نقطة، مقابل 6 نقاط للعربي.

وتغلب الحمرية على دبا الحصن بهدف وليد أحمد في الدقيقة 64، ليرفع الحمرية رصيده إلى 9 نقاط، ويبقى الحصن عند 11 نقطة.