12 جائزة على «سرير ليفا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)- عاش البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني عاماً سعيداً في 2020، واختتمه بالحصول على جائزة لاعب العام من مجلس دبي الرياضي «دبي جلوب سوكر»، ونشر «ليفا» صورة له على حسابه الشخصي على «إنستجرام»، وهو جالس على سريره وحوله الجوائز الفردية والجماعية العديدة التي حصل عليها في العام المنتهي، وعددها 12 جائزة، وكتب أسفل الصورة: لاتتوقفوا أبداً عن الحلم، ونال «البوست» إعجاب أكثر من مليوني شخص في نصف يوم!.

وضمت الصورة حصاده الفردي، وعدده 7 جوائز، هي أفضل لاعب في استفتاء الاحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وأفضل لاعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وأفضل لاعب في ألمانيا، وهداف «البوندسليجا»، وجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي «الفيفا»، وجائزة اللاعب الذهبي في استفتاء صحيفة «توتوسبورت»، وأخيراً جائزة «دبي جلوب سوكر» لأفضل لاعب عام 2020.

أما الجوائز الجماعية التي ظهرت في الصورة، شملت كأس دوري الأبطال، وكأس ألمانيا، وكأس السوبرالأوروبي، وكأس السوبر الألماني، ودرع الدوري الألماني، ولم يعد ينقصه سوى الحصول على جائزة الكرة الذهبية التي حجبتها «فرانس فوتبول» لعام 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وإن كانت المجلة عوضته بإجراء حوار طويل وشامل معه على صفحتها، تصدرت فيه صورته غلافها.