«العنابي» ولوفانور.. نهاية «القصة 305»!

محمد سيدأحمد (أبوظبي)

تمثل تجربة البرازيلي لوفانور هنريكي لاعب الوحدة قصة غير ناجحة، رغم أن الوقت لم يسمح لها لأن تكتمل بسبب الإصابات المتلاحقة للاعب الذي ما زال في طور علاج يحتاج إلى ما يقارب ثمانية أسابيع، ليتعافى تماماً، وهو ما جعله خارج حسابات «أصحاب السعادة» فيما تبقى من الموسم.

وعلمت «الاتحاد» أن الخيارات مفتوحة لتعويض لوفانور بلاعب «جناح» في الغالب، ربما يكون لاتينياً يكمل عقد الأجانب الأربعة، أو لاعب مقيم، يمثل إضافة لـ «العنابي»، قبل دخول «معمعة» دوري أبطال آسيا، وعودة الفريق بقوة إلى الدوري عقب التوقف، أو استقطاب أجنبي ومقيم معاً.

ويعد الموسم الحالي الأسوأ للوفانور «30 عاماً» في دوري الخليج العربي، حيث اكتفى بالمشاركة مع الوحدة لمدة 305 دقائق، من بينها 3 مباريات في الدوري، ومباراة في كأس الخليج العربي، ولقاء دور الـ16 في كأس رئيس الدولة أمام النصر، الذي دخل فيه بديلاً مطلع الشوط الثاني، وخرج الوحدة بعد خسارته 2-4 بركلات الترجيح.

ونهاية العلاقة بين لوفانور والوحدة، ربما تكون المشهد الأخير اللاعب مع «دورينا» الذي شارك فيه بقمصان الشباب سابقاً وشباب الأهلي والوحدة في 120 مباراة، وأحرز خلالها 42 هدفاً، ليسدل الستار على حكاية في ملاعبنا كان منتظراً أن تستمر على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي، لكن شبح الإصابات «عجل» بمشهد الختام، قبل أن تنتهي مدة العقد بين اللاعب وناديه، والذي يسمح بتمديده حتى نهاية الموسم المقبل في حال رغب الطرفين.