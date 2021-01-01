اتحاد كلباء.. «مفاجأة 2021» على «رقعة الأذكياء»

رضا سليم (دبي)

فجر اتحاد كلباء مفاجأة من العيار الثقيل، مع نهاية عام 2020، بتصدر قمة بطولة الشارقة للشطرنج السريع التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على هامش المعسكر التدريبي الشتوي، على مدار أكثر من أسبوعين بمشاركة 10 أندية، وجاءت صدارة الفريق الكلباوي، حتى يدخل عام 2021 بمفاجأة مدوية، بعدما تفوق على 9 أندية، بما فيها الشارقة الثقافي للشطرنج، ونادي الشطرنج للفتيات بالشارقة، وأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج.

وجاء الختام باحتفالية حضرها الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من أعضاء مجالس إدارات أندية الشارقة والمدراء التنفيذيين.

وتوج اتحاد كلباء بكأس المركز الأول، وتسلمها عبد العزيز يوسف بوصيم عضو مجلس الإدارة، مشرف الألعاب الفردية، فيما جاء نادي فتيات الشارقة للشطرنج والثقافة في المركز الثاني، وتسلمت الجائزة عفراء المشغوني الأمين العام لنادي الفتيات، وحقق اتحاد كلباء بفريقه الثاني المركز الثالث، وبلغت جوائز البطولة 13 ألف درهم.

وشهد المعسكر العديد من البرامج التدريبية الشطرنجية على برنامج زووم، بإشراف العديد من المدربين الدوليين، وفق أحدث الطرق الأكاديمية، وبالاعتماد على سلسلة الكتب المنهجية «خطوات الشطرنج»، بواقع حصتين يومياً، وبمشاركة 80 لاعباً ولاعبة، كما نظمت اللجنة الفنية للنادي وعلى مدار أسبوعين بطولة الفرق الدولية للشطرنج السريع بمشاركة 49 لاعباً ولاعبة من جميع أندية الإمارة، بنظام الدوري الكامل من 17 جولة، فيما نظمت أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج سلسلة بطولات الشطرنج الخاطف المفتوحة والتي كانت تقام بشكل يومي طيلة أيام المعسكر على موقع «ليشيس» الدولي.

وأثنى عيسى هلال على جهود إدارة نادي الشارقة للشطرنج، لتنظيمها العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، خلال الفترة الحالية، وفق خطط مدروسة تستهدف جميع فئات المجتمع، وحرصهم على نشر رياضة الأذكياء بين مختلف الشرائح، وفي جميع أندية الامارة، مشيراً إلى أن تنظيم النادي لمثل هذه الفعاليات، يعمل على توطيد أواصر التعاون مع الأندية ويؤدي بدوره الى اكتشاف مواهب جديدة.

من جهته، عبر عبدالعزيز يوسف عن سعادته بتحقيق لاعبي النادي إنجاز جديد، بفوزهم بلقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، مشيراً إلى النادي لن يتوانى عن دعم كافة لاعبي النادي في الشطرنج، وتسخير كافة الامكانات بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي واتحاد اللعبة، لتخريج أبطال يمثلون الدولة في كافة المحافل الدولية لرفع علم الدولة عالياً.