بيولي: لو كان ميلان امرأة لتزوجتها!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يحظى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي بإعجاب وتقدير مدربه ستيفانو بيولي، على ما يقدمه، سواء داخل المستطيل الأخضر، أو خارجه.

وصرح بيولي لصحيفة لاكورييرا ديللو سارا الإيطالية بقوله: أنا لم أقابل في حياتي لاعباً بمثل ذكاء «السلطان» إبراهيموفيتش، وخفة روحه ووده وقدرته غير العادية على احتواء اللاعبين الشبان في الفريق، ونقل خبراته الطويلة إليهم، وتحفيزهم للفوز بالمباريات، حتى في غيابه عن الملعب.

وأضاف: سيعود «إبرا» قريباً للمشاركة في المباريات، لأن وجوده أساسي، وربما يلحق بمباراة بارما غداً، وهو على أي حال يتدرب جيداً رغم كبر سنه «39 عاماً»، كما يعرف كيف يثيرحماس زملائه.

ورغم الطبيعة الحادة لكل من بيولي وزلاتان، حيث تغلب عليهما انفعالاتهما أحياناً، إلا أن مدرب ميلان، قال: الأمر ليس صعباً في تعاملنا معاً، ووجدنا صيغة مشتركة للتفاهم من أجل مصلحة النادي، وكلانا مباشر في تعاملاته، ولا نخفي شيئاً، سواء كان جيداً أو سيئاً.

وأضاف: البعض يقول عنا أشياءً سلبية، هذا يحدث وهو أمر طبيعي، وتلك هي الديناميكية المنطقية لأي فريق.

وكان بيولي وصل إلى ميلانو في أكتوبر 2019، ونجح في إقناع إدارة النادي بمد عقده حتى 2022، وكان ذلك قبل أن يبدأ الفريق سلسلة انتصاراته، ولكن الجميع اقتنعوا بقدرات هذا المدرب، بمافيهم «السلطان».

وفي سياق مختلف، تحدث بيولي عن أحلامه وطموحاته مع ميلان هذا الموسم، في تصريحات خاصة لشبكة سكاي إيطاليا، كما تناول قصة حبه الشديد للنادي، وقال: لو كان إيه سي ميلان امرأة، لتزوجتها، ولكني متزوج

منذ 32 عاماً!.