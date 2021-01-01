توقف الدوري يرفع حرارة «ميركاتو الشتاء»

منير رحومة (دبي)

بدخول دوري الخليج العربي، في راحة لمدة أسبوعين، بداية من اليوم، وحتى 15 يناير الجاري، تستعد العديد من الأندية لدخول سوق الانتقالات الشتوية، الذي ينطلق الثلاثاء المقبل، برغبة تعزيز الصفوف، وتدارك أخطاء الصيف، وتصحيح الصورة في الدور الثاني من الدوري.

ويتوقع أن يشهد «الميركاتو» تحركات كبيرة، في إبرام الصفقات لدى أغلب الأندية، سواء التي تنافس من أجل اللقب، أو المتصارعة من أجل الهروب من مراكز الخطر في قاع الترتيب، خاصة أن بعض الصفقات بدأت تطبخ مبكراً، قبل فتح باب الانتقالات، حرصاً على حسم الأمور بسرعة، والإستفادة بأقصى درجة من الفترة الثانية للانتقالات، وإنقاذ الموسم.

وبداية النشاط، انطلق بتجديد عقود نخبة من اللاعبين المميزين، مثل تجديد الجزيرة عقد الحارس الدولي علي خصيف، فيما جدد شباب الأهلي عقد محمد جمعة «بيليه» لمدة 3 سنوات، والنصر عقدي محمد عايض وحسين عبدالله حتى 2023.

ويتوقع أن تنشط بصورة كبيرة خلال الأيام المقبلة الانتقالات الداخلية، سواء عن طريق الإعارة أو الانتقال النهائي، حيث من المتوقع رحيل الإسباني بيدرو كوندي لاعب شباب الأهلي إلى الظفرة، بعد أن تم مخاطبة إدارة «الفرسان» رسمياً بذلك، علماً وأن اللاعب يتدرب مع شباب الأهلي، إلا أنه خارج قائمة الفريق.

كما اقتراب يحي الغساني لاعب الوحدة من الإنضمام إلى «الفرسان»، في صفقة انتقال حر، والمدافع المصري عبدالله الرفاعي إلى خورفكان، قادماً من الوحدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وفيما يتعلق بالصفقات الجديدة من خارج دوري الخليج العربي، يتوقع أن تشهد بدورها نشاطاً ملحوظاً، خاصة أن العديد من الأجانب خيبوا التوقعات في الدور الأول، وبدأت إدارات الأندية في البحث عن البديل المناسب، وينتظر أن نشهد صفقات جديدة في صفوف العين وشباب الأهلي والجزيرة والوحدة، رغبة من في تشديد الملاحقة على الشارقة، وتصحيح الوضع في أعلى الترتيب خلال الدور الثاني، والأمر نفسه بالنسبة لبعض فرق أسفل الترتيب التي لم تستفد من أجانبها مثل عجمان والفجيرة وحتا، وبالتالي تبحث عن عناصر تقدم الإضافة الحقيقية للخروج من المناطق الخطرة.