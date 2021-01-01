4 مباريات في «الجولة 12» لـ «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

يقف العين متصدر ترتيب دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، على مسافة ثلاث نقاط، من حسم لقب «بطل الشتاء» قبل جولة على ختام الدور الأول، عندما يحل ضيفاً على الجزيرة مساء اليوم، في واجهة مباريات انطلاقة «الجولة 12»، والتي تشهد أيضاً مواجهات حتا مع اتحاد كلباء، وخورفكان مع الفجيرة، وعجمان مع الشارقة، على أن تُستكمل الجولة غداً، بمباريات شباب الأهلي «الوصيف» مع الوصل، والوحدة مع النصر، والظفرة مع بني ياس.

وحافظ «الزعيم» بفوزه على اتحاد كلباء 1-0، في الجولة الماضية، على سجله خالياً من الخسارة خلال 11 مباراة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 3 لقاءات، ليتصدر الترتيب برصيد 27 نقطة، قبل خوضه اختبار الجزيرة الليلة، والذي يطمح من خلاله أصحاب الأرض في العودة إلى سكة الانتصارات، بعد التعثر بالخسارة 1-2 أمام عجمان في الجولة الماضية، ليتراجع ترتيب الفريق إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

وستكون الفرصة متاحة أمام الشارقة «الثالث»، وصاحب النتائج الإيجابية في الجولات الثلاث الماضية، للصعود إلى مركز الوصافة «مؤقتاً»، بالوصول إلى 25 نقطة، حينما يحل ضيفاً على عجمان «الثامن» بملعب الأخير باستاد راشد بن سعيد.

ويشعل فارق النقطة التي تفصل خورفكان صاحب المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط، وضيفه الفجيرة صاحب المركز الـ11 أجواء المباراة التي تقام على ستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، بدوره يرفع اتحاد كلباء المتعثر بالخسارة 0-1 في الجولة الماضية أمام العين المتصدر شعار التعويض في مباراته أمام مضيفه حتا صاحب المركز الـ12 برصيد 11 نقطة.