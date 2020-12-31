إشادة كبيرة بنتائج «دولية» الدراجات المائية

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الرياضات البحرية مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد الترتيب العام لمنافسات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2020، التي تقام بإشرافه، وتحت مظلة الاتحاد الدولي (يو أي أم). وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس الاتحاد إن إقامة ثلاث مراحل من نسخة عام 2020 يعد إنجازاً وانتصاراً كبيراً في ظل توقف الحياة وتعطل الكثير من الفعاليات بسب الجائحة والإجراءات المختلفة في عدد من البلدان مشيداً بجهود وتعاون ناديي أبوظبي ودبي الدوليين للرياضات البحرية في إنجاح الحدث الكبير الذي أقيم في ثلاث جولات.

واعتبر حريز المر محمد بن حريز أن بطولة الإمارات الدولية للدراجات تعد واحدة من الأحداث العالمية في هذه الرياضة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي (يو أي أم)، الذي استكملت حلقاته متجاوزاً آثار الجائحة ليتم إعلان الترتيب العام في النهاية.