«الشارقة الرياضي» يؤهل مديري الأندية

الشارقة (الاتحاد)

كشف مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم برنامج تطوير المديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية والتخصصية بالإمارة، خلال الفترة من 16 يناير إلى 20 مارس 2021، بمشاركة 26 دارساً يمثلون الأندية الرياضية والتخصصية، مع تحديد 6 ورش عمل للبرنامج، الذي يأتي ضمن سعى المجلس إلى تمكين القيادات الرياضية على مختلف المستويات والتخصصات وتحسين أداء موظفي ومنتسبي المؤسسات الرياضية في الإمارة، وتطوير كفاءاتهم وفعاليتهم ورفع الجدارة الوظيفية، بما يعكس تطوير القدرات والتشجيع على التطوير المستمر وتقييم الأداء الحالي، واكتساب المهارات والكفاءات.