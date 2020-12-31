النصر والوحدة.. «الظروف المتشابهة»

معتصم عبدالله (دبي)

لا يلغي فارق النقاط الخمس بين النصر «الثالث» برصيد 23 نقطة وضيفه الوحدة «السادس»، الظروف المتشابهة بين الفريقين في مواجهة اليوم على استاد آل مكتوم، في أولى مواجهات العام الجديد 2021، ضمن الجولة 12 لدوري الخليج العربي، بعدما عاد الفريقان إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية، بتفوق «العميد» أمام مضيفه الظفرة 2-0، وتحقيق «العنابي» فوزه الأول بعد 4 مباريات على حساب الفجيرة 2-1.

وسيكون غياب توزي لاعب وسط النصر الأبرز عن تشكيلة العميد، حيث يعد «البرتغالي» أكثر لاعبي النصر خوضاً للمباريات في الدوري خلال الموسم الحالي بمعدل 989 دقيقة، بمشاركته أساسياً في جميع المباريات، في الوقت الذي ينتظر فيه جمهور «أصحاب السعادة» عودة الثنائي إسماعيل مطر ومحمد برغش للتشكيلة الأساسية.

ويزيد تفوق الوحدة أمام النصر، في آخر 12 مواجهة جمعت الفريقين في الدوري، من حماس لاعبي «العميد» في مباراة الليلة، بهدف الاستمرار في مطاردة المتصدر، بعدما تفوق «الأزرق» في مباراتين فقط من أصل 12 أمام «العنابي»، مقابل الخسارة في 8 والتعادل في مباراتين.

وتشعل الرغبة في «رد الدين» طموح «العنابي»، عطفاً على تفوق النصر على الوحدة بركلات الترجيح 4-2 في المواجهة الرسمية الأولى التي جمعت الفريقين في الموسم الحالي، في دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، وشهدت المشاركة الأولى لتيجالي مهاجم «العميد» أمام فريقه السابق.