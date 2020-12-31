الوصل وشباب الأهلي.. «منافسة تاريخية»

مراد المصري (دبي)

يلتقي الوصل وشباب الأهلي في لقاء «ديربي دبي»، الذي يحمل في طياته منافسة تاريخية متجددة بين الفريقين اللذين يعتبران ثاني الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 7 ألقاب لكل فريق، فيما سيكون هذا أول مواجهة «ديربي» في الدوري بالعام الجديد.

ويتشابه الفريقان بالدماء المتجددة على دكة البدلاء، وتحديداً على صعيد المدربين، بعدما قام «الإمبراطور» بتعيين البرازيلي أودير هليمان مؤخراً، فيما استعان «الفرسان» بالوطني مهدي علي لتصحيح الأمور.

ويعاني الوصل من غياب الثلاثي فابيو ليما وعلي صالح بسبب الإيقاف، والمدافع البرازيلي نيريس للإصابة، لكن الفريق أظهر قدرة على التعامل مع هذه المتغيرات في مواجهة خورفكان الأخيرة التي استعاد فيها نغمة الفوز، وسط تطور بالأداء تحت قيادة مدربه الجديد.

من جانبه، ما زال شباب الأهلي يبحث عن هويته هذا الموسم، وهو الذي لم يعرف طعم الفوز في آخر أربع مباريات على التوالي في الدوري، حصد خلالها 3 نقاط فقط من 3 تعادلات وخسارة، لكنه يتسلح بسجله القوي أمام الوصل تحديداً في الفترة الماضية، حيث نجح في آخر 5 مباريات أمام «الفهود» في مختلف البطولات، من تحقيق 4 انتصارات وتعادل. ويعاني «الفرسان» من غيابات بالجملة في صفوفه، لكنه تلقى أنباء إيجابية بعودة الثلاثي أحمد خليل ومحمد مرزوق وكارتابيا، فيما يعتمد على الأوراق الرابحة بقيادة المهاجم البرازيلي الشاب إيجور جيسوس وخبرة لاعبيه مثل ماجد حسن وإسماعيل الحمادي.