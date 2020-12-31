بني ياس والظفرة.. «بداية جديدة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض بني ياس مباراته الأخيرة قبل التوقف أمام الظفرة، لكنها ستكون الأولى في عام 2021، وهو ما جعل الفريقين يتأهبان لتحقيق الفوز لبداية جديدة، بفوز معنوي مهم يضمن السعادة قبل التوقف، الذي سوف يستمر أسبوعين بسبب تجمع المنتخب الوطني.

الروماني دانييل إيسايلا أكد أنه يريد أن تكون المباراة ذكرى جيدة لعام جديد، وأن يحقق لاعبوه الفوز على فريق بوجهين، أحدهما جيد والآخر سيئ، وحذر لاعبيه من الوجه الجيد لمنافسه، حيث يظهر فيه قوياً مثيراً.

ويسعى «السماوي» لمواصلة المسيرة الناجحة، بحصد فوز مهم يساعده على مواصلة التألق، بالتواجد مع الكبار في مقدمة جدول الترتيب، ويضمن الفوز للسماوي الوصول للنقطة 23 والمحافظة على المركز الرابع خلف الشارقة والجزيرة والنصر أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب، ورغم التعادل الأخير مع شباب الأهلي، فإن «السماوي» يبقى واحداً من الفرق أصحاب المستوى المتميز هذا الموسم.

على الجهة الأخرى، يريد الظفرة أن تكون مواجهة اليوم بداية لمرحلة جديدة بعد فترة من التذبذب والخسائر في المباريات والنقاط على حد سواء في مختلف البطولات، ويلعب «فارس الظفرة» المباراة بعد خسارة من النصر في الأسبوع الماضي وفقدانه ثلاثة مراكز في جدول البطولة ليحتل المركز العاشر، بعد أن كان سابعاً.