شركة أميركية تشتري بيرنلي الإنجليزي

لندن (د ب أ)

أنهت شركة «أيه أل كيه» الأميركية صفقة الاستحواذ على نادي بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم عبر شراء 84% من أسهم النادي، وتمت صفقة الاستحواذ، بعد الحصول على موافقة وتصديق رابطة الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الشركة المتخصصة في الاستثمار في مجال الرياضة والإعلام، أن آلان بيس سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة. ويحتل بيرنلي المركز السادس عشر بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، وقال بيس: «اليوم نسجل عصراً جديداً لبيرنلي، حيث أصبحنا حراساً لنادي كرة القدم التاريخي، من أجل تحقيق الاستقرار المالي للنادي، وترسيخ هويته في الدوري الإنجليزي».