لجنة «حكام الكرة» تناقش «القائمة الدولية»

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الحكام باتحاد الكرة أمس، اجتماعها الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، واطلعت ‬على ‬قائمة ‬الحكام ‬الدولية ‬لعام ‬2021 ‬المعتمدة ‬من ‬الاتحاد ‬الدولي ‬لكرة ‬القدم «‬الفيفا»، ‬التي ‬ضمت ‬محمد ‬عبد ‬الله ‬حسن‬، ‬عمار ‬علي ‬الجنيبي‬، ‬أحمد ‬عيسى ‬درويش، ‬عادل ‬علي ‬النقبي‬، ‬يحيى ‬علي ‬الملا‬، ‬عمر ‬محمد ‬أحمد ‬آل ‬علي، ‬سلطان ‬محمد ‬صالح (حكام ‬ساحة)، ‬محمد ‬أحمد ‬يوسف‬، ‬حسن ‬محمد ‬المهري، ‬أحمد ‬سعيد ‬الراشدي‬، ‬جاسم ‬عبد ‬الله ‬آل ‬علي‬، ‬زايد ‬داود ‬كمال‬، ‬مسعود ‬حسن ‬إسماعيل‬، ‬علي ‬راشد ‬النعيمي‬، ‬جمعة ‬حمد ‬المخيني‬، ‬سبت ‬عبيد ‬سرور (حكام ‬مساعدين) ‬محمد ‬عبد ‬الله ‬حسن، ‬عمار ‬علي ‬الجنيبي‬، ‬عمر ‬محمد ‬أحمد ‬آل ‬علي، ‬محمد ‬أحمد ‬يوسف‬، ‬حسن ‬محمد ‬المهري‬، ‬محمد ‬عبيد ‬خادم، ‬صقر ‬حمدان ‬الزعابي (حكام ‬فيديو)، ‬فهد ‬بدر ‬الحوسني‬، ‬أحمد ‬عبد ‬الله ‬الغيص، ‬ياسر ‬خلفان ‬الزعابي (حكام ‬كرة ‬قدم ‬الصالات)، ‬إبراهيم ‬يوسف ‬الرئيسي (حكم ‬كرة ‬قدم ‬الشاطئية)، ‬والحكمات ‬الإناث ‬خلود ‬خدوم ‬الزعابي (ساحة)، ‬أمل ‬جمال ‬ناصر (مساعد).

ورفعت اللجنة توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد بشأن اعتماد 43 حكماً اجتازوا بنجاح دورة الحكام المستجدين التي نظمت مؤخراً، وكذلك الاطلاع على آخر التحضيرات الخاصة بالمعسكر الداخلي لحكام الفريق الأول الذي سيقام للفترة من 9 إلى 13 يناير، والذي ستتخلله إقامة ورشة حول تقنية الفيديو ‏VAR ‬تحت ‬إشراف ‬نخبة ‬من ‬المحاضرين ‬الدوليين.

واطلعت اللجنة على الرسالة الواردة من الفيفا بشأن قبول الترشيح المبدئي للحكمتين خلود الزعابي ونجاة البلوشي للتواجد كحكمات فيديو مساعدات في بطولة كأس العالم للسيدات المقررة في أستراليا 2023، حيث تعمل إدارة الحكام حالياً على تأهيل المرشحتين بالشكل الأمثل من خلال إشراكهن في الدورات والورش التدريبية المختلفة.