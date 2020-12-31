العين والجزيرة.. «نقطة مثيرة»!

أبوظبي (الاتحاد) - بعد مباراة «مثيرة»، انتهى ديربي العين والجزيرة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في مباراة جمعتهما على استاد هزاع بن زايد مساء اليوم في افتتاح مباريات الجولة الـ 12 من دوري الخليج العربي.

وشهدت المباراة تسجيل أرقام قياسية جديدة، أبرزها كسر كايو كانيدو لصيامه التهديفي في عام 2020، عندما سجل ثنائية للمرة الأولى بقميص العين في شباك الجزيرة، الأول في الدقيقة 23 والثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 37.

كما شهدت المباراة طرد يحيى نادر لاعب العين لحصوله على إنذارين في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني عاد الجزيرة، وسجل هدفين ليدرك التعادل الأسرع في تاريخ مواجهات الفريقين، خلال 125 ثانية فقط، سجل الأول البديل برونو دي أوليفيرا، في الدقيقة 61، وأضاف خلفان مبارك الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة يكون الجزيرة قد نجح في تفادي الخسارة أمام العين على استاد هزاع بن زايد للموسم الخامس على التوالي، كما سجل العين هدفين على الأقل في آخر 7 مواجهات بالدوري.

رفع العين رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بينما ظل الجزيرة في الوصافة بـ27 نقطة، وانفرد الشارقة بالصدارة بـ29 نقطة بفوزه أمس أمام عجمان 2-1.

وتمكن «الملك الشرقاوي» من كسر سلسلة التعادلات مع عجمان بالفوز بهدفين نطيفين، سجل الأول الساحر البرازيلي إيجور في الدقيقة 7، وأضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ضربة جزاء، وكانت آخر 3 مباريات بين «الملك» و«البرتقالي» قد انتهت بالتعادل 1-1، و0-0 في موسم 2018-2019، وفي الموسم الماضي تعادلاً 1-1، في الموسم الملغي.

حافظ الشارقة على قمته برصيد 29 نقطة، وتجمد رصيد عجمان عند 3 نقاط، ليستمر «البرتقالي» في سلسلة عدم تحقيقه الانتصار في الموسم حتى الآن.

وتعادل اتحاد كلباء مع حتا سلباً في المباراة التي أقيمت على استاد اتحاد كلباء، ليرفع «النمور» رصيده إلى 19 نقطة بالمركز السادس مؤقتاً، فيما أصبح رصيد «الإعصار» نقطتين في المركز الأخير.

حاول الفريقان على مدار دقائق اللقاء، لكن من دون أن ينجح أي منهما في إنهاء الصيام. وتأثر اتحاد كلباء في الشوط الثاني بعد خروج لاعبه ماجد راشد بالبطاقة الحمراء ليكمل المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 71.

وقلب لاعبو خورفكان النتيجة أمام الفجيرة من الخسارة بهدف إلى الفوز 2-1 في مواجهة شهدت الكثير من التحدي بين الفريقين، خاصة أن الفاصل بينهما قبل اللقاء كان نقطة وحيدة، حيث كان الفجيرة صاحب الأفضلية في النتيجة بحلول الدقيقة 38 عن طريق اللاعب فراس بالعربي، ثم أدرك خورفكان التعادل بوساطة اللاعب رامون لوبيز في الدقيقة 46، بينما كان الهدف الثاني بتوقيع زميله ريكاردينهو في الدقيقة 51، ليرفع الفريق رصيده إلى 11 نقطة، بينما يبقى الفجيرة برصيد 7 نقاط.

وكان واضحاً طوال اللقاء، إصرار اللاعبين على حصد النقاط كاملة في المباراة مرحلة صعبة ومهمة للمنافسة خاصة بين الفرق المتأخرة في الترتيب لتأكيد فرص الابتعاد عن المنطقة الخطرة في صراع البقاء.

وشهد الشوط الثاني محاولات مكثفة من لاعبي الفجيرة لمعادلة النتيجة وتفادي الخسارة التاسعة في المنافسة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل بسبب غياب التركيز المطلوب.