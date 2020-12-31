ليفربول لا يجد «قلب دفاع»!

لندن (أ ف ب) - كشف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، أن مدافعه الكاميروني جويل ماتيب سيغيب عن الملاعب لحوالي 3 أسابيع لإصابة في العضلات.

وتعرض ماتيب لإصابة خلال تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون 1-1 الأحد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وغاب عن المباراة ضد نيوكاسل (0-0) أمس الأول.

وقال كلوب: «هذا النوع من الإصابات يعني غياب اللاعب عن الملاعب لحوالي 3 أسابيع».

وسيجد ليفربول نفسه من دون أي قلب دفاع أساسي، في ظل إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك (الرباط الصليبي في الركبة اليمنى) وجو جوميز (أربطة الركبة اليسرى)، علماً بأن كلوب غالباً ما يعتمد على البرازيلي فابينيو لشغل هذا المركز، إلى جانب أحد المدافعين الشبان في الفريق أمثال نات فيليس الذي شارك أساسياً ضد نيوكاسل، أو ريس وليامس.