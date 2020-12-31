«منذرة» تحصد «ناموس الحقايق» في الوثبة

عبدالله عامر (أبوظبي) - تصدرت «منذرة» لمعالي علي بن حماد الشامسي مراحل الشوط الأول لفئة الحقايق الأبكار التي أقيمت صباح اليوم على أرضية ميدان الوثبة، وقطعت مسافة 3 كلم بزمن قدره 4:22:7.

وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان، كان الموعد مع «الفارس» لسعيد علي عبيد بالرشيد الكتبي بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 4:20:2.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث «الظبي» لأحمد محمد دغاش العامري بزمن قدره 4:24:8، الشوط الرابع «حظ» لحمد أحمد بوعوانة المنصوري بزمن 4:22:9، الشوط الخامس «بدران» لعمير الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره 4:22:4، الشوط السادس «قرار» لمسعود سهيل غصنة العامري بتوقيت قدره 4:21:1، الشوط السابع «الذهيبة» لعويضة حمد سهيل العامري بتوقيت قدره 4:24:9، الشوط الثامن «مميز» لأحمد علي بونواس الكتبي بزمن قدره 4:22:8، الشوط التاسع «زاهية» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بتوقيت قدره 4:24:3، الشوط العاشر «سمحة» لسلطان يعقوب السعيدي بتوقيت قدره 4:23:4، الشوط 11 «الخروف» لعوض علي عبدالله البلوشي بزمن قدره 4:23:4، الشوط 12 «جبارة» لعاطف عطية القرشي بزمن قدره 4:24:0، الشوط 13 «الغزال» لمحمد عتيق جمعة الخييلي بتوقيت قدره 4:21:6، الشوط 14 «هوايل» لعبيد محمد عبيد المزروعي بزمن قدره 4:24:2، الشوط 15 «شاهين» لعمير الحزمي قناص العامري بزمن قدره 4:23:2، الشوط 16 «الذيبة» لراشد محمد سيف بالأصلي الشامسي بزمن قدره 4:23:0، الشوط 17 «معزم» لحمد محمد معيوف الدرعي بزمن قدره 4:20:5، الشوط 18 «الطيارة» لأحمد الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره بتوقيت قدره 4:22:3، الشوط 19 «الظبية» لمحمد الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره 4:23:2، الشوط 20 «هجام» لهزاع حمد محمد الدرعي بتوقيت قدره 4:18:2، الشوط 21 «خيرة» لعامر مصبح حويرب المنصوري بتوقيت قدره 4:19:7، الشوط 22 «التماس» لأحمد سيف سهيل الدرعي بتوقيت بلغ 4:21:3، الشوط 23 «عنيد» لعبيد محمد بدر العليلي بزمن قدره 4:22:1، الشوط 24 «شقرا» لمحمد سهيل راعي العويا العامري بتوقيت قدره 4:18:6.

وفي آخر أشواط فئة الحقايق، كان الموعد مع «لابق» لراشد عبيد سالمين المنصوري محققاً المركز الأول والناموس بتوقيت قدره 4:19:4، وحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز نقدية قيمة، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.